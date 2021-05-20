Пашинян заявил о планах подписать новый документ с Азербайджаном

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил о планах подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

"Те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении, и если Азербайджан выполнит эти договоренности, и на тех условиях, которые мы обговорили, да, я этот документ подпишу", – сказал Пашинян.

При этом он не раскрыл детали документа.

Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер сообщила, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией на границе Азербайджана и Армении, а также призывают Баку отвести все войска и отказаться от провокаций.

До этого сообщалось, что представители ВС Азербайджана начали операцию по корректировке границы на территории Сюникской области Армении. Позже операция была прервана. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился в ОДКБ по вопросу пересечения подразделениями ВС Азербайджана государственной границы Армении.