Пашинян заявил о планах подписать новый документ с Азербайджаном

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил о планах подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.
"Те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении, и если Азербайджан выполнит эти договоренности, и на тех условиях, которые мы обговорили, да, я этот документ подпишу", – сказал Пашинян.
При этом он не раскрыл детали документа.
Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер сообщила, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией на границе Азербайджана и Армении, а также призывают Баку отвести все войска и отказаться от провокаций.
До этого сообщалось, что представители ВС Азербайджана начали операцию по корректировке границы на территории Сюникской области Армении. Позже операция была прервана. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился в ОДКБ по вопросу пересечения подразделениями ВС Азербайджана государственной границы Армении.
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