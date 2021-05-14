Госдеп назвал действия Азербайджана на границе с Арменией провокацией

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Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией на границе Азербайджана и Армении, а также призывают Баку отвести все войска и отказаться от провокаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента Джалину Портер.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию вдоль границы Армении и Азербайджана. Перемещения войск в спорных территориях являются безответственным и неоправданно провокационным шагом", – отметила Портер.

Она также добавила, что Вашингтон ожидает от азербайджанской стороны, что та откажется от дальнейших провокаций в этом регионе.

Ранее стало известно, что представители ВС Азербайджана начали операцию по корректировке границы на территории Сюникской области Армении. Позже операция была прервана. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратится в ОДКБ по вопросу пересечения подразделениями ВС Азербайджана государственной границы Армении.