Олимпиада в Токио может пройти без зрителей при режиме ЧС

09:18
Фото: ТАСС/Zuma
Зрителей могут не допустить на спортивные объекты во время летних Олимпийских игр в Токио, если будет введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Японии Есихидэ Суга, которого цитирует ТАСС.
Он не исключил такой вариант, подчеркнув, что отдает приоритет безопасности.
Ранее врач допустил появление "олимпийского" штамма коронавируса на Играх в Токио. Медик напомнил, что на мероприятие должны приехать представители примерно 200 стран и прочих субъектов международного права.
Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Предполагается, что теперь XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
20 марта оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил о решении провести соревнования без иностранных зрителей и не допустить их въезд на территорию страны на фоне эпидемиологической обстановки.
Позже организаторы сообщили о том, что рассматривают вариант проведения Олимпиады при полностью пустых трибунах.
"Олимпийский" штамм коронавируса может появиться после летних Игр в Токио
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