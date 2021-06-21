Олимпиада в Токио может пройти без зрителей при режиме ЧС

Фото: ТАСС/Zuma

Зрителей могут не допустить на спортивные объекты во время летних Олимпийских игр в Токио, если будет введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Японии Есихидэ Суга, которого цитирует ТАСС.

Он не исключил такой вариант, подчеркнув, что отдает приоритет безопасности.

Ранее врач допустил появление "олимпийского" штамма коронавируса на Играх в Токио. Медик напомнил, что на мероприятие должны приехать представители примерно 200 стран и прочих субъектов международного права.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Предполагается, что теперь XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

20 марта оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил о решении провести соревнования без иностранных зрителей и не допустить их въезд на территорию страны на фоне эпидемиологической обстановки.

Позже организаторы сообщили о том, что рассматривают вариант проведения Олимпиады при полностью пустых трибунах.

