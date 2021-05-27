Врач допустил появление "олимпийского" штамма коронавируса на Играх в Токио

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Массовое скопление людей, приехавших со всех концов мира на Олимпийские игры в Токио, может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию, предположил глава Союза врачей Японии Наото Уэяма.

По его словам, это грозит рождением "олимпийского" типа коронавируса.

"Все разнообразные мутантные штаммы вируса, существующие в различных местах, сконцентрируются, соберутся здесь – в Токио. Мы не можем отрицать даже возможность нового штамма, который возникнет после Олимпиады", – цитирует его "Интерфакс".

Медик напомнил, что на Игры в Токио должны приехать представители примерно 200 стран и прочих субъектов международного права.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Согласно новому расписанию, XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. При этом опросы показывают, что большинство японцев выступает против проведения Игр из-за четвертой волны коронавируса и медленных темпов вакцинации.

20 марта оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил о решении провести соревнования без иностранных зрителей и не допустить их въезд на территорию страны на фоне эпидемиологической обстановки.

Позже организаторы сообщили о том, что рассматривают вариант проведения Олимпиады при полностью пустых трибунах.