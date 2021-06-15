Участников Олимпиады могут депортировать из Японии из-за нарушения антиковидных мер

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В случае грубых нарушений ограничительных антиковидных мер Япония может депортировать спортсменов, принимающих участие в летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается в обновленном своде правил.
В документе указывается, что за нарушение антиковидных ограничительных мер грозят штрафы, отстранение от участия в соревнованиях и даже принудительная депортация.
Речь идет об отказе носить маску и соблюдать социальную дистанцию, посещении мест, заранее не одобренных организаторами, а также об отказе от медицинского осмотра.
В ближайшие дни ожидается публикация обновленных правил для журналистов, намеревающихся освещать Игры, а также для членов делегаций и обслуживающего персонала сборных.
Ранее врач допустил появление "олимпийского" штамма коронавируса на Играх в Токио. Медик напомнил, что на мероприятие должны приехать представители примерно 200 стран и прочих субъектов международного права.
"Олимпийский" штамм коронавируса может появиться после летних Игр в Токио
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