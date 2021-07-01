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Спорт

20:03

Мужская сборная России по баскетболу пропустит вторую подряд Олимпиаду

спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Мужская сборная России по баскетболу не выступит на Олимпиаде в Токио после проигрыша немцам со счетом 67:69 в матче квалификационного турнира. Игра проходила в хорватском Сплите.

В составе российской команды Андрей Воронцевич набрал 17 очков, Семен Антонов − 9. В сборной Германии самым результативным стал Йоханнес Фойгтманн (13 очков).

Ранее россияне уступили мексиканцам (64:72) и расположились на последнем месте в группе А, так и не сумев выйти в полуфинал.

Сборная Германии, одержавшая две победы в двух матчах, заняла первое место в группе, мексиканцы с одной победой − второе. Эти команды продолжат борьбу за путевку в Токио.

Для российских баскетболистов это уже вторые Олимпийские игры подряд, на которые они не сумели отобраться.

Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб ЦСКА вышел в Финал четырех Евролиги. В четвертьфинальной серии столичная команда переиграла турецкий "Фенербахче".

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