ЦСКА проиграл турецкому "Анадолу Эфес" в полуфинале баскетбольной Евролиги

Фото: vk.com/cskabasket

Баскетболисты московского ЦСКА проиграли полуфинал Евролиги. Об этом сообщает РИА Новости.

Соперником столичной команды был "Анадолу Эфес". Игра завершилась со счетом 89:86 в пользу турецкого клуба. Лучший отрезок ЦСКА показал в четвертой четверти встречи (18:31), однако этого не хватило, чтобы отыграться.

"Финал четырех" Евролиги стартовал в пятницу, 28 мая, в Кельне. Второй финалист турнира определится в матче испанской "Барселоны" и итальянского "Милана". Проигравший разыграет бронзу во встрече с ЦСКА.

Для выхода в финал армейцы в серии из трех матчей обыграли турецкий "Фенербахче".