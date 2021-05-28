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Спорт

28 мая, 21:37

ЦСКА проиграл турецкому "Анадолу Эфес" в полуфинале баскетбольной Евролиги

спорт

Фото: vk.com/cskabasket

Баскетболисты московского ЦСКА проиграли полуфинал Евролиги. Об этом сообщает РИА Новости.

Соперником столичной команды был "Анадолу Эфес". Игра завершилась со счетом 89:86 в пользу турецкого клуба. Лучший отрезок ЦСКА показал в четвертой четверти встречи (18:31), однако этого не хватило, чтобы отыграться.

"Финал четырех" Евролиги стартовал в пятницу, 28 мая, в Кельне. Второй финалист турнира определится в матче испанской "Барселоны" и итальянского "Милана". Проигравший разыграет бронзу во встрече с ЦСКА.

Для выхода в финал армейцы в серии из трех матчей обыграли турецкий "Фенербахче".

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