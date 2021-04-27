УГМК стал чемпионом России по баскетболу среди женских команд в 13-й раз

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN
Екатеринбургский УГМК в 13-й раз подряд завоевал титул чемпиона России по баскетболу среди женских команд. Об этом сообщает РИА Новости.
В финальной серии против курского "Динамо" баскетболистки из Екатеринбурга взяли все три матча. Последний из них состоялся в Курске и завершился со счетом 90:71.
Уральская команда стала чемпионом не только в 13-й раз подряд, но и 15-й в истории. В прошлом сезоне, остановленном из-за коронавируса, победа была присуждена УГМК решением Российской федерации баскетбола (РФБ) по итогам трехкругового регулярного чемпионата.
В ночь с 26 на 27 апреля выдающимся достижением отметилась юниорская сборная России по хоккею. Команда в овертайме обыграла США в первом матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров, проигрывая 1:5 по ходу матча.
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