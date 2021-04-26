Названа дата начала нового сезона Континентальной хоккейной лиги

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В первом матче на Кубок открытия сыграют финалисты нынешнего сезона 2020/2021, омский "Авангард" и московский ЦСКА.

Хозяином предстоящей встречи станет команда, которая по результатам нынешнего розыгрыша будет обладателем Кубка Гагарина – главного трофея КХЛ. В настоящий момент счет в серии – 2:2.

Пятый финальный матч сезона 2020/2021 запланирован на 26 апреля. Он пройдет на поле ЦСКА в Москве.

