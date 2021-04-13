Алексей Кудашов стал главным тренером московского ХК "Динамо"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Алексея Кудашова назначили на пост главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров ХК Виктора Воронина.
Уточняется, что Кудашов сменил в этой должности Владимира Крикунова, который был на ней с октября 2018 года.
Кудашов работал главным тренером в сборной РФ, петербургском СКА, ярославском "Локомотиве" и подмосковном "Атланте". За карьеру спортсмена он дважды становился серебряным призером молодежного чемпионата мира, чемпионом Германии, чемпионом РФ 2000 года и обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе "Динамо".
Ранее сообщалось, что Сергей Зубов был назначен на должность главного тренера рижского хоккейного клуба "Динамо". Он отметил, что в настоящее время клуб находится в непростой ситуации в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), однако готов приложить максимум усилий для ее исправления.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: