Алексей Кудашов стал главным тренером московского ХК "Динамо"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Алексея Кудашова назначили на пост главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров ХК Виктора Воронина.

Уточняется, что Кудашов сменил в этой должности Владимира Крикунова, который был на ней с октября 2018 года.

Кудашов работал главным тренером в сборной РФ, петербургском СКА, ярославском "Локомотиве" и подмосковном "Атланте". За карьеру спортсмена он дважды становился серебряным призером молодежного чемпионата мира, чемпионом Германии, чемпионом РФ 2000 года и обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе "Динамо".

Ранее сообщалось, что Сергей Зубов был назначен на должность главного тренера рижского хоккейного клуба "Динамо". Он отметил, что в настоящее время клуб находится в непростой ситуации в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), однако готов приложить максимум усилий для ее исправления.