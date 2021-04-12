ПХК ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, победив СКА

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Столичный хоккейный клуб ЦСКА стал первым финалистом Кубка Гагарина, одолев петербургский СКА в шестой игре полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч состоялся в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 0:2 в пользу гостей. Обе шайбы были заброшены во втором периоде. На 34-й минуте встречи отличился Максим Шалунов, а на 39-й Максим Соркин удвоил преимущество ЦСКА.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счетом 4-2, оставив петербургских армейцев без медалей чемпионата впервые с 2016 года.

В финале Кубка Гагарина москвичам предстоит сыграть с победителем второй полуфинальной пары Ак Барс (Казань) – Авангард (Омск), в которой после пяти игр сибиряки ведут со счетом 3-2.

Ранее сообщалось, что Сергей Зубов был назначен на должность главного тренера рижского хоккейного клуба "Динамо". Он отметил, что в настоящее время клуб находится в непростой ситуации в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), однако готов приложить максимум усилий для ее исправления.