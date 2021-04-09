Состояние капитана омского клуба КХЛ Емелина улучшилось

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Состояние капитана омского клуба КХЛ "Авангард" Алексея Емелина улучшилось. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

В сообщении уточняется, что спортсмена перевели из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского в профильное отделение другой клиники.

"Алексей остается на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшней игре. Желаем здоровья нашему капитану и ждем его возвращения", – отметили в пресс-службе.

Защитник почувствовал себя плохо после одного из матчей Континентальной хоккейной лиги. Находящегося в тяжелом состоянии в одной из клиник Татарстана Алексея Емелина транспортировали в Москву.