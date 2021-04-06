Капитана "Авангарда" в тяжелом состоянии транспортируют в Москву

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Находящегося в тяжелом состоянии в одной из клиник Татарстана капитана омского хоккейного клуба "Авангард" Алексея Емелина транспортируют в Москву, рассказала пресс-секретарь Минздрава республики Рания Сабирова.
"Пациент поступил в тяжелом состоянии, готовится к транспортировке в федеральную клинику", – приводит "Интерфакс" слова Сабировой.
Генеральный менеджер команды Алексей Волков отметил, что состояние спортсмена стабильное.
"Сейчас у игрока состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны", – прокомментировал Волков.
Он добавил, что точный диагноз Емелина неизвестен. Менеджер также пожелал хоккеисту здоровья и скорейшего возвращения в команду.
Алексей Емелин играет за "Авангард" с 2018 года.
Ранее заслуженный тренер СССР и России по легкой атлетике Евгений Загорулько госпитализирован с коронавирусом и онкологией, он находится в тяжелом состоянии.
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