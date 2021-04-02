Заслуженный тренер РФ Евгений Загорулько госпитализирован в тяжелом состоянии

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Заслуженный тренер СССР и России по легкой атлетике Евгений Загорулько госпитализирован с коронавирусом и онкологией, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова.

"Ситуация, в которой оказался мой тренер и тренер многих чемпионов, спортсменов, заслуженный тренер СССР и России Загорулько Евгений Петрович, очень сложная. Диагноз неутешительный: онкология и плюс ковид, сейчас он в больнице. Состояние очень тяжелое", – написала подопечная Загорулько в Facebook.

Евгений Загорулько родился в 1942 году. Он тренировал олимпийских чемпионов Геннадия Авдеенко, Елену Елесину, Андрея Сильнова, чемпионов мира и Европы по легкой атлетике Тамару Быкову, Вячеслава Воронина, Дениса Капустина и Александра Шустова. В 2013 году был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Ранее сообщалось, что 67-летнего бывшего тренера московского "Спартака" Олега Романцева в состоянии средней тяжести госпитализировали в кардиореанимацию городской клинической больницы № 51. Он успешно перенес операцию на сердце.