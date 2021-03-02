Бывший тренер "Спартака" рассказал о своем состоянии после операции на сердце

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Романцев рассказал, как чувствует себя после операции на сердце. Об этом сообщает РИА Новости.

"Чувствую себя хорошо. Операция была довольно серьезной, еще минимум два дня проведу в реанимации. А потом уже переведут в обычную палату. Врачи сказали, что был инфаркт, операция прошла успешно", – поделился Романцев.

Он также поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку и переживания.

Ранее сообщалось, что 67-летнего Олега Романцева в состоянии средней тяжести госпитализировали в кардиореанимацию городской клинической больницы № 51.