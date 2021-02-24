"Аякс" объявил о переходе Промеса в "Спартак"

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Футболист Квинси Промес возвращается в состав московского "Спартака", сообщается на сайте команды.

Компенсация за трансфер 29-летнего полузащитника обойдется в 8,5 миллиона евро. Сумма может быть увеличена до 11 миллионов за счет различных бонусов. Промес сможет полностью перейти в "Спартак" после успешного прохождения медобследования.

Спортсмен уже играл за российскую команду с 2014 по 2018 год. За этот период он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Позднее Промес стал выступать за амстердамский "Аякс", где отыграл 53 матча, в которых забил 22 гола.

Ранее футбольный клуб "Ростов" заявил о расторжении контракта с полузащитником Романом Еременко. 33-летний футболист провел в составе команды 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

