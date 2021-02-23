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Спорт

14:49

ФК "Ростов" объявил о расторжении контракта с полузащитником Еременко

спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Футбольный клуб "Ростов" рассказал, что расторгает контракт с полузащитником Романом Еременко. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы ФК.

"Контракт с полузащитником прекращен по обоюдному согласию сторон. Футболист возвращается в Финляндию", – говорится в сообщении.

33-летний футболист провел в составе команды 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

"После нашей встречи с Романом Еременко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. Тем не менее, двери нашего клуба всегда открыты для Ромы, и он навсегда останется неотъемлемой частицей нашего клуба. Роман – яркий пример самоотдачи и один из игроков, который внес очень большой вклад в развитие и становление нашего клуба", – поделился президент "Ростова" Арташес Арутюнян.

Ранее Ранее футболисты ЦСКА одолели "Ростов" в чемпионате России по футболу. Голы в ворота соперников забили полузащитник Константин Кучаев и нападающий Федор Чалов.

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