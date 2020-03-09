ЦСКА проиграл "Ростову" в гостях

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Московский футбольный клуб ЦСКА уступил "Ростову" в гостях. К концу матча у команды осталось на поле лишь девять футболистов.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Ростова". По голу забили Роман Еременко, Ивелин Попов и Павел Мамаев, для которого это была первая игра после возвращения в профессиональный футбол.

Со стороны "армейцев" голом отличился исландец Арнор Сигурдссон. Еще один мяч в свои ворота срезал Максим Осипенко.

По ходу встречи голкиперы ЦСКА и "Ростова" по разу взяли пенальти. Сначала Игорь Акинфеев отразил удар Еременко, в концовке встречи Сергей Песьяков переиграл Федора Чалова. Всего в матче было назначено три 11-метровых удара – один из них смог реализовать Попов.

Ранее ЦСКА проиграл "Спартаку" в матче Кубка России и покинул турнир. Встреча также завершилась со счетом 3:2.