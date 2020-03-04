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Спорт

03:04

Стала известна дата первого матча сборной России в Лиге Наций

спорт

Фото: PA Images\TASS/Niall Carson

Сборная России узнала расписание матчей команды в рамках турнира Лиги Наций. Об этом информирует официальный сайт соревнования.

Ранее в Амстердаме прошла жеребьевка группового этапа турнира. По ее итогам соперниками сборной РФ в группе 3 дивизиона В стали сборные Турции, Сербии и Венгрии.

Так, в первом матче турнира команда России дома сыграет против сборной Сербии. Матч пройдет 3 сентября.

В рамках второго тура россияне на выезде проведут матч с командой Венгрии. Игра пройдет 5 сентября. Затем 9 октября сборная России дома примет Турцию.

На 12 октября запланирован домашний матч против Венгрии. 14 ноября россиянам предстоит выезд в Турцию.

В заключительном матче группового этапа сборная России сойдется с командой Сербии. Встреча состоится 17 ноября.

Ранее сообщалось, что групповой этап турнира пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года. С 31 мая по 8 июня 2021 года состоится финал турнира.

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