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Сборная РФ по футболу сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в группе Лиги наций

Названы соперники сборной РФ в группе Лиги наций УЕФА
спорт

Фото: ТАСС/Marco Vasini/AP

Сборная России в группе Лиги наций в рамках сезона-2020/21 проведет игры с командами из Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка состоялась в Амстердаме, передает ТАСС.

Отмечается, что россияне в сезоне-2018/19 встречались на поле в одной группе со шведами и турками. По итогам первого сезона Лиги наций наша страна стала второй в группе 2 и осталась в дивизионе В.

Известно, что в данной категории команды распределены по корзинам следующим образом:

  • корзина 1 – Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
  • корзина 2 – Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
  • корзина 3 – Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
  • корзина 4 – Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Ранее сообщалось, что групповой этап пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года, с 31 мая по 8 июня 2021 года состоится финал турнира.

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