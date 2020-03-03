Сборная РФ по футболу сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в группе Лиги наций

Фото: ТАСС/Marco Vasini/AP
Сборная России в группе Лиги наций в рамках сезона-2020/21 проведет игры с командами из Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка состоялась в Амстердаме, передает ТАСС.
Отмечается, что россияне в сезоне-2018/19 встречались на поле в одной группе со шведами и турками. По итогам первого сезона Лиги наций наша страна стала второй в группе 2 и осталась в дивизионе В.
Известно, что в данной категории команды распределены по корзинам следующим образом:
- корзина 1 – Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
- корзина 2 – Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
- корзина 3 – Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
- корзина 4 – Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния
Ранее сообщалось, что групповой этап пройдет
с 3 сентября по 17 ноября 2020 года, с 31 мая по 8 июня 2021 года состоится финал турнира.