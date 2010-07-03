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Спорт

21:05

UEFA объявил процедуру жеребьевки Лиги наций – 2020/21

спорт

Фото: TACC/PA IMAGES/Niall Carson

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал процедуру жеребьевки Лиги наций. Сборная России попадет в корзину 1 в дивизионе В, сообщается на официальном сайте UEFA.

В первом сезоне Лиги наций наша страна стала второй в группе 2 и осталась в дивизионе В. Состав корзин сформирован в соответствии с рейтингом команд в Лиге наций сезона – 2018/19.

В дивизионе В команды распределены по корзинам следующим образом:
корзина 1 – Россия, Австрия, Уэльс, Чехия,
корзина 2 – Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия,
корзина 3 – Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия,
корзина 4 – Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Команды Норвегии и Финляндии не смогут сыграть в одной группе и были определены в одну корзину, поскольку обе представляют северный регион. Отмечается, что группа не может быть представлена более чем двумя командами из северного региона.

В число стран со средней или высокой вероятностью проявления зимних погодных условий входят Белоруссия, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия и Украина. Таким образом, единственным соперником из северного региона для команд Норвегии и Финляндии может оказаться сборная России.

Во время жеребьевки 3 марта 2020 года в Амстердаме 16 команд дивизиона В разобьют на четыре группы. Дивизионы A, B и С будут состоять из 16 сборных, в дивизионе D в Лиге наций – 2020/21 сыграет семь команд.

Групповой этап пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года, с 31 мая по 8 июня 2021 года состоится финал турнира.

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