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Спорт

04:04

Россия продолжает готовиться к Евро-2020 – Сорокин

власть спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Россия продолжает подготовку к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина.

Свое заявление гендиректор сделал на фоне информации о том, что комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Кроме того, в течение такого же срока было рекомендовано запретить РФ и проведение международных турниров.

"Мы продолжаем готовиться к Евро-2020. Правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, о чем мы много раз говорили. Мы полагаемся на благоразумие и на нашу успешную подготовку", – обозначил Сорокин.

Чемпионат Евро-2020 состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи турнира пройдут в 12 городах Европы. В Санкт-Петербурге запланированы четыре встречи соревнования: три игры группового этапа и четвертьфинал.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу в рамках Евро-2020 сыграет два матча из трех в Петербурге. Жеребьевка прошла 22 ноября в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА.

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