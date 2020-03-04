"Спартак" обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Футбольный клуб "Спартак" в меньшинстве обыграл ЦСКА со счетом 3:2. Игра проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена".

Победный мяч забил в дополнительное время (107-й минуте) Джордан Ларссон. В основное время у "Спартака" отличились Зелимхан Бакаев (4) и Эсекель Понсе (14). У ЦСКА мячи забили Игорь Дивеев (17) и Ильзат Ахметов (45).

Футболисты "Спартака" завершали матч в меньшинстве: с поля на 104-й минуте был удален Эсекьель Понсе за вторую желтую карточку.

В полуфинале московский "Спартак" сыграет с петербургским "Зенитом", который ранее в среду на выезде в дополнительное время обыграл в Грозном "Ахмат" со счетом 2:1.

29 февраля "Спартак" обыграл "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ со счетом 2:0 на "ВТБ-Арене". Голами отметились игроки "красно-белых" Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.

За "Спартак" дебютировал бывший нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев. В первом матче в составе гостей он отметился голевой передачей.

Ранее сообщалось, что четыре российских клуба попали в топ-100 рейтинга лучших команд за всю историю Лиги чемпионов. Московский "Спартак" оказался в списке выше других клубов страны.

Рейтинг рассчитывался на основе результатов европейских команд с 1955 года. "Спартак" расположился на 34-м месте. Такая высокая позиция обусловлена тем, что красно-белые приняли участие в 20 розыгрышах и одержали 40 побед и 31 ничью в 122 матчах. При этом в сезоне-1990/1991 команда дошла до полуфинала турнира.

