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Спорт

16:30

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Казани в 2023 году

спорт

Фото: ТАСС/Lefteris Pitarakis/AP

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Казани в 2023 году, сообщает РИА Новости.

Игра состоится на стадионе "Ак Барс Банк Арена". Впервые матч этого турнира проведут на территории России. Вместимость арены составляет 45 379 человек.

"Ак Барс Банк Арена" построили в 2013 году. На стадионе проводили церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года. Кроме того, на арене состоялись матчи Кубка Конфедераций в 2017 году и чемпионата мира в 2018 году. Также на "Ак Барс Банк Арене" пять лет назад прошло мировое первенство по водным видам спорта.

Ранее Александр Кокорин забил свой первый гол за "Сочи" после возвращения в большой футбол. Однако встреча завершилась поражением клуба тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2.

Также Тинькофф Банк стал новым титульным спонсором РПЛ в преддверии весенней части сезона.

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