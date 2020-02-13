Президент РФС рассказал о новом формате Кубка России

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о новом формате Кубка России, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в рамках турнира появится групповой этап. На заседании исполкома РФС, которое состоялось 13 февраля, предложили создать 10 групп из трех команд. Каждый коллектив будет представлять определенную лигу – РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

"Клубы, которые участвуют в еврокубках, начнут участие с 1/8 финала Кубка. Планируется, что матчи 1/8 состоятся в марте. Понятно, что решение неоптимальное, но трудно найти то, что устроит всех", – сообщил Дюков.

Также стало известно, что в рамках группового этапа два матча будут проводиться на полях команд из ПФЛ. Кроме того, игры будут проводиться и в дни матчей Лиги чемпионов.