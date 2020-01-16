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Москва 24

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Спорт

20:41

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участники общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за расширение списка команд до 18. Матчи плей-офф при этом проводиться не будут. Об этом сообщает РИА Новости.

"Проголосовали за "гладкий" чемпионат, но за расширение до 18 команд. А с какого сезона он будет введен, будем обсуждать позднее с РФС", – заявил глава РПЛ Сергей Прядкин по итогам встречи, которая состоялась 16 января.

В настоящий момент в лиге выступают 16 команд. По итогам сезона две из них напрямую вылетают на дивизион ниже, а 13-я и 14-я играют переходные матчи с 3-й и 4-й командами ФНЛ за право выступать в премьер-лиге.

По словам Прядкина, предстоит серьезно проработать обновление футбольной структуры РФ, поскольку, помимо РПЛ, вертикаль включает в себя и ФНЛ (Футбольная национальная лига), и ПФЛ (Профессиональная футбольная лига).

На минувшем собрании РПЛ также рассмотрели два варианта реформы Кубка России. В результате модернизации турнира количество игр увеличится до 141 или 128.

Ранее в пресс-службе Российского футбольного союза рассказали о предстоящих матчах сборной России. Старт учебно-тренировочных сборов перед чемпионатом Европы-2020 запланирован на 21 мая. Национальной команде предстоит сыграть товарищеские матчи с Молдавией, Польшей и Сербией.

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