FIFA планирует изменить правила определения офсайда

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Международная федерация футбола (FIFA) планирует изменить трактовку положения "вне игры". Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на собственные источники.

Согласно новому предложению, офсайд будет фиксироваться в том случае, если между игроками атакующей и защищающейся команды будет "очевидный просвет".

В настоящее время офсайд фиксируется, когда атакующий игрок находится ближе к воротам соперника, чем игроки защищающейся команды.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов подвел итоги 2019 года в футболе и назвал самые важные спортивные события в новом году.

Среди самых заметных футбольных событий эксперт выделил шестой "Золотой мяч" лидера "Барселоны" Лионеля Месси и попадание сборной России на чемпионат Европы.

