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Спорт

11:26

Объявлен лучший бомбардир десятилетия в чемпионате Испании

спорт

Фото: ТАСС/Zuma/Joan Valls

Лучшим бомбардиром десятилетия в испанской Премьер-лиге стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, сообщает "Газета.ру". В 2010-х футболист отличился 369 раз.

На втором месте в списке бывший нападающий мадридского "Реала". За годы работы в Испании он забил 304 гола. Сейчас португалец выступает за туринский "Ювентус".

Третье место занял форвард "Реала" Каарим Бензема. На его счету 155 голов. Четвертое место между собой поделили нападающие "Барселоны" Луис Суарес и Антуан Гризманн. У обоих по 141 голу.

В 2019 году аргентинец Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча". В сезоне 2018/19 Месси в составе клуба выиграл чемпионат Испании, забив при этом больше всех мячей.

В активе аргентинца 36 голов в национальном первенстве и еще 12 в европейском турнире Лиги чемпионов. Эти достижения позволили Месси выиграть "Золотую бутсу" – приз лучшему бомбардиру в европейском футболе за сезон.

В составе сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки. В активе Месси – один забитый мяч.

Аргентинский игрок стал обладателем премии "Золотой мяч" в рекордный шестой раз. До этого Месси выигрывал награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего преследователя, португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, в активе пять аналогичных премий.

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