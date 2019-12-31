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Москва 24

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Спорт

14:48

Эксперт подвел итоги уходящего года в футболе

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Футбольный агент Алексей Сафонов подвел итоги 2019 года в футболе и назвал самые важные спортивные события в новом году. Об этом сообщает портал News.ru.

Среди самых заметных футбольных событий эксперт выделил шестой "Золотой мяч" лидера "Барселоны" Лионеля Месси и попадание сборной России на чемпионат Европы.

Сафонов отметил, что к другим успехам России можно отнести проведение финала Лиги Чемпионов и матчей предстоящего Евро-2020. Кроме того, достаточно успешно себя проявляет и молодежная сборная под руководством Михаила Галактионова.

Среди российских футболистов эксперт отметил Александра Головина, который адаптировался во Франции и выходит на ведущую роль в "Монако". Хорошую игру показали молодые футболисты "Краснодара": Сафонов, Сулейманов и Игнатьев.

Сафонов также признался, что с нетерпением ожидает старта плей-офф Лиги Чемпионов, поскольку там появились крайне интересные пары. К другим интересным футбольным событиям он отнес чемпионат Европы и российский чемпионат, который "должен быть очень жарким".

Ранее сообщалось, что лучшим бомбардиром десятилетия в испанской Премьер-лиге стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. В 2010-х футболист отличился 369 раз.

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