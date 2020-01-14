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Москва 24

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Спорт

16:21

Сборные России и Сербии по футболу сыграют товарищеский матч в Москве

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу состоится в Москве 6 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Игра станет одним из этапов подготовки национальной команды к чемпионату Европы 2020 года. Старт учебно-тренировочных сборов запланирован на 21 мая. Для подготовки футболистов также предусмотрены иные контрольные матчи.

"Контрольные матчи сборной России: 28 марта, Швеция – Россия; 31 марта, Молдавия – Россия; 2 июня, Польша – Россия; 6 июня, Россия – Сербия", – уточнили в пресс-службе РФС.

Все игры континентального первенства пройдут в период с 12 июня по 12 июля. На чемпионате Европы – 2020 национальная команда сыграет против Бельгии, Дании и Финляндии. В стартовом туре первенства россияне встретятся с Бельгией. Игра назначена на 13 июня и пройдет в Санкт-Петербурге.

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