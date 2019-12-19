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Москва 24

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Спорт

12:24

Сборная России заняла 38-е место в рейтинге FIFA

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сборная Россия заняла 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) по итогам текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

Заключительные матчи 2019 года российская сборная провела в ноябре в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Сборная России финишировала на втором месте в группе и получила путевку в финальную часть турнира. В активе российской команды 1470 очков.

Первое место в рейтинге удержала сборная Бельгии. На втором месте – сборная Франции. Третью строчку занимает сборная Бразилии.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Ранее глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что российская сборная по футболу может участвовать в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, но только в нейтральном статусе. По его словам, сборную нельзя будет называть сборной России, также не прозвучит российский гимн во время матча.

При этом он подчеркнул, что имплементировать решения WADA по России в случае с футболом предстоит FIFA, но ей нужно будет тесно сотрудничать с WADA.

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