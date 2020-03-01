РПЛ вернулась. Спонсор новый, проблемы – старые

В России возобновился сезон футбольной Премьер-лиги. В субботу состоялись сразу два топ-матча – встреча "Динамо" со "Спартаком" и поединок "Зенита" против "Локомотива". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему центральная игра 20-го тура оказалась скучнее столичного дерби и чего ждать в оставшейся части чемпионата от московских клубов.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Российская премьер-лига наконец-то вышла с каникул. Зимний перерыв для московских клубов выдался на редкость тихим: за исключением перехода в "Динамо" Николая Комличенко, аренды Александра Соболева в "Спартак" и ухода Федора Смолова из "Локомотива" в "Сельту" даже и вспомнить особо нечего. Главной бомбой за двухмесячную паузу в итоге стала новость о новом титульном спонсоре РПЛ, которым стал банк "Тинькофф". Соглашение было подписано на два с половиной сезона и вступило всего за несколько дней до старта весенней части чемпионата. Очень в духе футбольных трансферов.

Правда, спонсор сменился, а уровень футбола так и остался. И если ближе к концу года это можно было списать на погодные условия и усталость, то сейчас пенять на первое – бессмысленно, а на второе – просто смешно. За два игровых дня в 20-м туре четыре ничьих в пяти матчах. И во всех забито меньше трех голов за встречу. Конечно, футбол в этих поединках местами был интригующий. "Оренбург" на последней минуте ушел от поражения в Самаре, ЦСКА и вовсе спасся в добавленное время. Пожалуй, самым интересным матчем стало московское дерби.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Несмотря на относительно сумбурный первый тайм в исполнении обеих команд, "Спартак" вышел вперед на 29-й минуте: "Динамо" потеряло мяч на чужой половине поля, а Александр Соболев и Зелимхан Бакаев организовали голевую контратаку. После перерыва бело-голубые могли вернуться в игру – на 58-й минуте новичок команды Николай Комличенко зарядил мяч в дальний угол, но угодил в штангу. А спустя четыре минуты "Спартак" увеличил разрыв – Роман Зобнин сыграл в "стенку", проник в штрафную и послал мяч точно в угол, без шансов для Антона Шунина.

Тем не менее, даже после этого "Динамо" не бросило играть. Однако хозяев сгубил технический брак. На 69-й минуте все тот же Комличенко убежал в контратаку, убрал Самуэля Жиго и оказался один на один с вратарем "Спартака", но пробил в перекладину. А на 81-й минуте Клинтон Н'Жие, оказавшись в хорошей позиции, не смог переиграть Александра Максименко. Справедливости ради, у красно-белых тоже под конец было несколько убойных моментов, которые они не реализовали, так и оставив на табло счет 2:0.

А вот в центральном матче тура – игре "Зенита" и "Локомотива" в Санкт-Петербурге – не было даже этого. Наиболее интересным моментом первого тайма (если не всего матча) стало удаление главного тренера железнодорожников Юрия Семина. Дважды в течение десяти минут наставник красно-зеленых слишком эмоционально выразил несогласие с решением судьи Евгения Турбина, за что получил две желтые карточки и досматривал игру уже в подтрибунном помещении. Впрочем, был и еще один примечательный момент – на 93-й минуте "Локомотив" убежал в контратаку, Алексей Миранчук выходил один на один с Андреем Луневым, но голкипер сине-бело-голубых спас свою команду.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Выиграй "Локомотив" матч с "Зенитом", и это могло бы вернуть интригу в чемпионскую гонку. Но даже без этого не все еще потеряно для соперников клуба из Санкт-Петербурга. Пока что все идет к тому, что команда Сергея Семака возьмет очередное чемпионство. Но не стоит списывать со счетов "Краснодар", у которого в воскресенье предстоит игра с "Уфой". В случае победы "быки" сократят отставание от "Зенита" до восьми очков. И пусть такой разрыв кажется гигантским, за десять матчей наверстать его вполне реально. То же самое под силу и "Локомотиву" с ЦСКА. Другое дело, хватит ли для этого мощности и мастерства.