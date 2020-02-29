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Спорт

29 февраля, 19:19

"Спартак" одержал победу над "Динамо" в рамках матча РПЛ

спорт

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

"Спартак" обыграл "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ со счетом 2:0 на "ВТБ-Арене", сообщает ТАСС.

Голами отметились игроки "красно-белых" Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин. За "Спартак" дебютировал бывший нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев. В первом матче в составе гостей он отметился голевой передачей.

За "Динамо" в первый раз на поле вышел Николай Комличенко. В матче он отметился ударом в штангу. Ранее в составе чешской "Млады Болеслав" Комличенко становился лучшим бомбардиром местного чемпионата.

Ранее в рамках РПЛ состоялся матч между ЦСКА и Уралом. Противостояние завершилось со счетом 1:1. Голами отметились Эрик Бикфалви и Марио Фернандес.

Вторая часть сезона чемпионата России открылась 28 февраля игрой между "Крыльями Советов" и "Оренбургом". Команды разошлись миром, обменявшись голами Дениса Поповича и Рикарду Алвеша.

Ранее мнением о чемпионате России поделился капитан "Спартака" Георгий Джикия. Он отметил, что "раньше футбол был сильнее".

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