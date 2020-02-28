Определились пары 1/8 финала Лиги Европы

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В швейцарском Ньоне команды узнали своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает "Газета.ру".

"Манчестер Юнайтед" ожидает противостояние с австрийским "ЛАСКом". В гости к миланскому "Интеру" пожалует испанский "Хетафе". Одной из наиболее интересных дуэлей обещает быть противостояние между "Ромой" и "Севильей".

Греческий "Олимпиакос", сенсационно переигравший лондонский "Арсенал" на предыдущей стадии, встретится с "Вулверхэмптоном". Шотландский "Рейнджерс", возглавляемый легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом, сразится с немецким "Байером". Также в рамках 1/8 финала Лиги Европы между собой сыграют датский "Копенгаген" и турецкий "Истанбул Башакшехир".

Соперник "Базеля" станет известен после того, как свой матч сыграют "Айнтрахт" и "Ред Булл Зальцбург". Их игра была перенесена из-за штормового предупреждения.

В 1/16 финала "Манчестер Юнайтед" прошел благодаря разгрому бельгийского "Брюгге". Манкунианцы одолели соперника со счетом 5:0.

Российские клубы не участвуют в плей-офф Лиги Европы. Без евровесны наши команды остались впервые за последние 18 лет.