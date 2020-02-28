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Москва 24

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Спорт

06:58

Капитан "Спартака" заявил о снижении уровня чемпионата России

спорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия высказал свое мнение о нынешнем уровне чемпионата России. Об этом пишет "Российская газета".

В частности, игрок заявил, что российское первенство стало ниже по уровню.

"Раньше футбол был сильнее", – сказал Джикия.

Футболист предположил, что на уровне чемпионата России сказывается отсутствие именитых игроков. Кроме того, спортсмен упомянул финансовую составляющую футбола.

"Команды перестают существовать. <...> Ряд клубов сталкивается с финансовыми проблемами", – подытожил Джикия.

Текущий сезон стал провальным для российских футбольных клубов в европейских соревнованиях. Впервые за 18 лет ни одна команда из России не смогла пробиться в весеннюю часть турниров.

Ранее Андрей Аршавин назвал причину неудач российских клубов в еврокубках. По мнению экс-игрока, промежуточный уровень между молодежным и взрослым футболом в виде второй лиги полностью перестал существовать.

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