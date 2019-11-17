Гендиректор ПФК "ЦСКА" рассказал, что нужно изменить в российском футболе

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Генеральный директор московского клуба "ЦСКА" Роман Бабаев обозначил три вещи, которые требуют изменений в российском футболе. Об этом передает сайт "Sport24".

Бабаев подчеркнул, что главной темой, в которой нужны перемены, остается отношение людей к этому виду спорта в стране.

"Отношение людей к футболу. Все-таки футбол это тоже искусство своего рода и хотелось бы, чтобы со временем, как в Англии, как в Германии, люди приходили у нас на футбол семьями, проводили хорошо время", – заявил Бабаев.

Гендиректор "ЦСКА" отметил, что достижению этой цели должны способствовать все российские футбольные клубы, равно как и футболисты на поле. Бабаев уверен, что "потихонечку это удается сделать", при этом в России "еще далеки от европейских стандартов".

"Во-вторых, хотелось бы, чтобы было поменьше скандалов, которые, к сожалению, иногда у нас все-таки случаются. С одной стороны это жизнь, но хотелось бы, чтобы было меньше. Я имею ввиду дело Кокорина и Мамаева, иногда допинговые скандалы", – сказал Бабаев.

Специалист поделился мнением, что "ему больше понравился ажиотаж после удачного выступления сборной России на Чемпионате мира". Гендиректор "армейцев" уверен, что такие моменты не только объединяют всю страну, но и способствуют развитию хорошего отношения к футболу в целом.

"До сих пор помню, как на улицах Москвы шло братание, атмосфера была фантастической. Хотелось бы, чтобы больше было таких событий в футболе", – дополнил Бабаев.

Еще одной проблемой специалист обозначил "неумение клубов вести бизнес и зарабатывать". По его словам, бюджет команд не должен зависеть от госфинансирования.

"Очень много клубов, которые напрямую зависят от дотаций госкорпораций. Хотелось бы, чтобы мы сами научились вести этот бизнес таким образом, чтобы не обременять государственный бюджет. Потому что есть много других направлений, которые в большей степени нуждаются в финансировании со стороны государства, чем футбол", – резюмировал Бабаев.

Ранее сборная России по футболу заняла второе место в отборочной группе чемпионата Европы-2020. Россияне в матче за первое место уступили сборной Бельгии со счетом 1:4.