Аршавин назвал причину неудач российских клубов в еврокубках

Фото: ФК "Зенит"/ТАСС/Анна Мейер

Бывший игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин объяснил причину неудач российских футбольных команд в еврокубковых соревнованиях. Об этом пишет издание "Спорт-экспресс", ссылаясь на эфир телеканала "Матч ТВ".

Аршавин уверен, что переход чемпионата России на систему "осень-весна" был ошибкой.

"Сторонники перехода на "осень-весна" говорили: "Давайте начнем, у нас будут играть команды в декабре, не будет отдыха и тогда наши клубы всегда будут великолепно выступать в Европе". Оказалось, что нет", – заявил Аршавин.

Экс-футболист подчеркнул, что переход на новую систему также отрицательно повлиял на низшие лиги российского футбола. По его мнению, промежуточный уровень между молодежным и взрослым футболом в виде второй лиги полностью перестал существовать.

"Лучше не стало на топ-уровне, а вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам высшего дивизиона, если не будет этой прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем?", – сказал Аршавин.

В качестве мер, способствующих решению проблемы, экс-игрок предложил "подумать о возвращении к предыдущему формату". Речь идет о системе "весна-осень", при которой будет исключено проведение матчей Чемпионата России в холодное время года.

Ранее "Зенит" крупно проиграл "Бенфике" и вылетел из еврокубков. Матч прошел на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.