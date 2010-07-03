"Зенит" крупно проиграл "Бенфике" и вылетел из еврокубков

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Российский футбольный клуб "Зенит" крупно уступил португальской "Бенфике" в гостевой встрече и лишился шансов на продолжение борьбы в еврокубках. Матч прошел на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом пишет ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 0:3. Первый мяч на 47-й минуте игры забил Франко Черви. Спустя еще 10 минут с поля был удален защитник "Зенита" Дуглас Сантос – футболист сыграл рукой в штрафной площади. Пенальти, назначенное за нарушение, на 58-й минуте реализовал капитан "Бенфики" Хуана Антонио Пицци. Третий мяч в свои ворота на 79-й минуте отправил нападающий "Зенита" Сердар Азмун.

По результатам матча команда с берегов Невы не смогла выйти в плей-офф еврокубков, заняв последнее место в группе G. По итогам группового этапа "Зенит" и "Бенфика" набрали по 7 очков, однако португальская команда превзошла российскую по личным встречам.

Первое место в группе занял немецкий "Лейпциг". На второй позиции расположился французский "Лион". Обе команды вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, "Бенфика" продолжить борьбу в Лиге Европы.

Ранее "Спартак" проиграл "Ростову" в матче РПЛ. Матч завершился со счетом 1:4. Фанаты "красно-белых" по ходу матча массово покинули трибуны.