"Спартак" проиграл "Ростову" при пустых трибунах. Красно-белые ушли на каникулы десятыми

8 декабря состоялся последний матч Российской премьер-лиги в уходящем году. "Спартак" на своем поле принимал "Ростов" и потерпел разгромное поражение со счетом 1:4. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему первую часть сезона РПЛ плохо закончили не только красно-белые, но и весь российский футбол.



Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

"Дотерпеть". Наверное, это слово перед 19-м туром мог бы сказать себе каждый, кто имеет отношение к Российской премьер-лиге: футболисты, тренеры, функционеры и даже комментаторы. И если, например, в прошлом году это бы просто означало желание поскорее уехать отдыхать в теплые страны и затем готовиться к продолжению сезона на сборах, то сейчас это была бы эмоция в диапазоне от стона до крика отчаяния. Все потому, что проблемы российского футбола, так долго собиравшиеся в один большой снежный ком, свалились на головы аккурат к зимнему перерыву.

Самый болезненный удар – это, несомненно, ситуация с болельщиками. Взялась она почти на пустом месте, но выросла до акций протеста на каждом матче тура. Логичным апогеем стал демарш спартаковских болельщиков на игре с "Ростовом", благодаря которому незадолго до перерыва число зрителей на стадионе "Открытие Арена" уменьшилось примерно в два раза – где-то на восемь–десять тысяч. Такие дыры на трибунах невозможно было бы скрыть даже самому талантливому телеоператору.



Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Еще одна проблема – это качество игры. К 19-му туру сдулись все команды, за исключением "Зенита", претендовавшие на чемпионство. Именно по этой причине сине-бело-голубые закономерно находятся на первом месте, так что с каникул можно не выходить – все и так ясно. Допустим, кто-нибудь сумеет отыграть отрыв от петербуржцев. Например, в сезоне 2013/2014 ЦСКА смог за десять туров сократить девятиочковое отставание от "Локомотива" и выиграл чемпионат. Но кто это сможет сделать сейчас?

Те же армейцы – мертвые, что особенно видно по играм в еврокубках. "Краснодар" и "Локомотив" оказались в затяжном психологическом кризисе и тоже провалились на международной арене. А "Ростов", по мнению главного тренера Валерия Карпина, и так прыгает выше головы, учитывая долги перед футболистами. Ах да, и все это, конечно же, не считая того, что "Зенит" находится в потрясающей (по меркам нынешнего состояния футбола в России) форме. Поэтому только при невероятном стечении обстоятельств команда Сергея Семака сможет упустить такой гигантский гандикап.

Особняком в этой системе стоят московские "Спартак" и "Динамо". Команды, вроде бы тоже претендовавшие на золотые медали или хотя бы на медали, сейчас находятся в середине турнирной таблицы. Бело-голубые после отставки предыдущего главного тренера начали путь наверх, но все-таки закончили на минорной ноте, проиграв в заключительном поединке года "Зениту". Красно-белые после отставки предыдущего главного тренера тоже начали путь наверх, но очень быстро его закончили и продолжили болтаться в неопределенном состоянии.



Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

За месяц так и не стало понятно, чего ждать от Доменико Тедеско в следующем году, особенно после такого провала в воскресном матче. Наверное, что-то не так, когда тебе шесть раз пробили в створ и забили четыре гола. А ты при этом попал по воротам семь раз, но лишь один мяч оказался в сетке. Наверное, что-то не так, когда тебе забивают четыре гола футболисты, которые месяцами не получают зарплату и мотивация которых на порядок ниже всех других в лиге (спросите, например, у "Анжи"). Наконец очевидно, что что-то не так, когда твоя команда финиширует по итогам первой части сезона на десятом месте при задаче играть в еврокубках.

К счастью или сожалению, все эти вопросы мы будем задавать Тедеско и другим причастным к Российской премьер-лиге уже в марте. А пока можно выдохнуть. Дотерпели.