"Краснодар" уступил "Хетафе" и вылетел из Лиги Европы

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Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл испанскому "Хетафе" в последнем матче группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила в Испании и завершилась со счетом 0:3. Об этом информирует ТАСС.

Счет в матче на 76-й минуте открыл Леандро Кабрера. На 78-й и 86-й минутах забитыми мячами отметились Хорхе Молина и Роберт Кенеди. На 88-й минуте удаление заработал защитник "Краснодара" Александр Мартынович.

По результатам групповой стадии "Краснодар" не смог выйти в 1/16 финала Лиги Европы. Впервые с сезона-2001/02 ни один российский футбольный клуб не примет участия в весенней стадии еврокубков.

"Краснодар" занял третье место в группе, завоевав 9 очков в 6 матчах. Первое место осталось за швейцарским "Базелем", второе - за испанским "Хетафе". На последнем месте расположился турецкий клуб "Трабзонспор", в его активе всего одно набранное очко.

Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне.

Ранее "Локомотив" проиграл "Атлетико" в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Матч прошел в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". По итогам розыгрыша московская команда заняла последнее место в группе.

Не смог выйти в плей-офф еврокубков и "Зенит". Питерцы заняли последнее место в группе G, крупно проиграв "Бенфике" в заключительном матче групповой стадии.