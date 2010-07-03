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Спорт

01:18

"Локомотив" проиграл "Атлетико" в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов

спорт

Фото: EPA/TASS/RODRIGO JIMENEZ

Российский футбольный клуб "Локомотив" проиграл испанскому "Атлетико" в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:0. Об этом информирует ТАСС.

Матч прошел в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". В составе "Атлетико" первый мяч с пенальти забил португальский нападающий Жоау Фелиш на 17-ой минуте. Еще один гол залетел в сетку ворот "Локомотива" на 54-ой минуте. Точный удар нанес бразильский защитник Фелипе.

На 69-й минуте капитан "Локомотива" Ведран Чорлука получил серьезную травму ноги. Игрока унесли с поля на носилках.

"Локомотив" занял последнее, четвертое место в группе D. На счету московской команды 3 набранных очка за шесть проведенных матчей. В плей-офф Лиги чемпионов вышли итальянский "Ювентус" и испанский "Атлетико". С третьего места в плей-офф Лиги Европы отправился немецкий "Байер". Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы произойдет 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Ранее "Зенит" крупно проиграл "Бенфике" и вылетел из еврокубков. Матч прошел на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Бывший игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин обозначил причину неудач российских клубов в еврокубках. Об этом экс-футболист рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

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