Черчесов рассказал о "сюрпризах" в составе сборной России на предстоящем сборе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе состава сборной России для предстоящего сбора. В частности, наставник не исключил неожиданных приглашений в стан национальной команды.

"Не удивляйтесь, если у нас появится еще кто-то, кого вы не ждете. Заинтриговал?", – сказал специалист в эфире телеканала Россия 24.

Черчесов подчеркнул, что состав сборной на предстоящие матчи будет объявлен 16 марта.

"Дождемся окончания тура в чемпионате России, нас никто не лимитирует в этом плане. Как раз за неделю до начала сбора объявим", – подтвердил тренер.

В рамках предстоящего сбора команда России проведет два товарищеских матча. 28 марта россияне сыграют против сборной Швеции в Сольне. На 31 марта в Кишиневе запланирована игра против сборной Молдовы.