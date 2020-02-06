Сборная России по футболу может выступить на ЧМ-2022 под нейтральным флагом – WADA

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Сборная России по футболу может принять участие в чемпионате мира 2022 года в нейтральном статусе. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Согласно рекомендациями комитета по соответствию, российские спортсмены и их вспомогательный персонал смогут участвовать в международных соревнованиях четырехлетнего периода только на нейтральной основе, и если могут продемонстрировать, что никоим образом не связаны с несоблюдением (правил – прим. ред.)", – рассказали в пресс-службе.

При этом в WADA уточнили, что окончательное решение по этому вопросу будет принято Спортивным арбитражным судом (CAS).

"В соответствии с рекомендациями, предлагаемые последствия вступают в силу в день, когда решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) становится окончательным. Поэтому они вступят в силу в день, когда CAS вынесет свое окончательное решение", – заявили в пресс-службе.

В декабре 2019 года исполком WADA принял решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. В WADA добавили, что по этому решению чемпионат мира по футболу 2022 года включен список событий, которые попадают в данный четырехлетний период.

Ранее арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA проинформировало Россию о невозможности участия в ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. В FIFA данную информацию не подтвердили.