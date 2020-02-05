FIFA не подтвердила возможное неучастие сборной России в ЧМ-2022

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FIFA не подтвердила возможное неучастие сборной России в чемпионате мира по футболу в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас нет никакого обновления информации после нашего заявления в декабре, в котором мы указали, что FIFA находится на связи с WADA и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF), чтобы прояснить суть решения исполнительного комитета WADA в отношении футбола", – сообщили в пресс-службе FIFA.

Ранее во вторник, 4 февраля, арабское издание BeIN Sports сообщило, что WADA проинформировало Россию о невозможности участия в чемпионате мира по футболу 2022 года.

В декабре 2019 года глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявлял, что решение исполкома WADA по отстранению российского спорта не распространяется на отборочный турнир ЧМ-2022. При этом допускалось, что, если сборная России выйдет в финальную часть чемпионата мира в Катаре, ее игроки будут выступать на турнире под нейтральным флагом.

В Российском футбольном союзе и РУСАДА не подтвердили изменение статуса российской футбольной сборной. Аналогично в Российском антидопинговом агентстве заявили, что не получали документов об отстранении команды.

Первенство планеты разыграют в Катаре. Турнир впервые пройдет не летом, а в период с ноября по декабрь. Согласно расписанию, финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

На данный момент неизвестно, попадет ли Россия на турнир по спортивному принципу. Отборочный цикл на чемпионат мира стартует только в 2020 году. Непосредственно итоговая жеребьевка участников финального турнира запланирована по регламенту на год проведения первенства.

