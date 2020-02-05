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Спорт

12:50 (обновлено 05.02.2020 13:30)

Россия не получала документов об отстранении сборной от ЧМ по футболу

спорт

Фото: Агентство «Москва»/Софья Сандурская

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не получал никаких документов от Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу возможного неучастия сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщает РИА Новости.

"Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано", – отметил он.

Российский футбольный союз (РФС) также не получал никаких документов от WADA по вопросу возможного неучастия российской сборной в мировом первенстве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Ранее арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA проинформировало Россию о невозможности участия в ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

В декабре 2019 года исполком WADA принял решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Пока решение исполкома не вступило в силу, так как дело WADA против РУСАДА направлено для разбирательства в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Как заявлял в декабре председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор, российская сборная по футболу сможет участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре, но только в нейтральном статусе.

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