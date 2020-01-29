WADA сообщило о манипуляциях со 145 допинг-пробами московской лаборатории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер заявил, что организация выявила манипуляции со 145 допинг-пробами московской лаборатории. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Юнгер заявил, что с мая по ноябрь 2019 года специалисты WADA смогли установить, какие данные были удалены и изменены, однако не в каждом случае их удалось восстановить. При этом он добавил, что в некоторых случаях изменения данных были датированы задним числом.

"Для этого всю базу данных переставляли на одну дату четырьмя годами ранее, после чего удаляли те или иные записи", – отметил глава отдела расследований WADA.

Юнгер заверил, что каждая из 298 подозрительных проб будет проверена, а результаты будут оглашены на широкую общественность.

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. Это связано с решением от 9 декабря 2019 года о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Московской лаборатории запрещается выполнять какую-либо работу по анализу образцов крови, связанных с программой биологического паспорта спортсмена. Данное решение WADA останется в силе до дисциплинарного разбирательства.

В начале декабря прошлого года российских спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде и иных международных соревнованиях по решению исполкома WADA на четыре года. В течение этого времени выступать сможет только ограниченное число атлетов, причем в нейтральном статусе – без флага и гимна.

Посещать спортивные мероприятия также не смогут российские госслужащие и представители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

