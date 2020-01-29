WADA сообщило о манипуляциях со 145 допинг-пробами московской лаборатории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер заявил, что организация выявила манипуляции со 145 допинг-пробами московской лаборатории. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Юнгер заявил, что с мая по ноябрь 2019 года специалисты WADA смогли установить, какие данные были удалены и изменены, однако не в каждом случае их удалось восстановить. При этом он добавил, что в некоторых случаях изменения данных были датированы задним числом.
"Для этого всю базу данных переставляли на одну дату четырьмя годами ранее, после чего удаляли те или иные записи", – отметил глава отдела расследований WADA.
Юнгер заверил, что каждая из 298 подозрительных проб будет проверена, а результаты будут оглашены на широкую общественность.
На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. Это связано с решением от 9 декабря 2019 года о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.
Московской лаборатории запрещается выполнять какую-либо работу по анализу образцов крови, связанных с программой биологического паспорта спортсмена. Данное решение WADA останется в силе до дисциплинарного разбирательства.
В начале декабря прошлого года российских спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде и иных международных соревнованиях по решению исполкома WADA на четыре года. В течение этого времени выступать сможет только ограниченное число атлетов, причем в нейтральном статусе – без флага и гимна.
Посещать спортивные мероприятия также не смогут российские госслужащие и представители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.
Всемирное антидопинговое агентство приостановило лицензию московской лаборатории
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: