WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. Это связано с решением от 9 декабря 2019 года о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.
Московской лаборатории запрещается выполнять какую-либо работу по анализу образцов крови, связанных с программой биологического паспорта спортсмена, говорится в сообщении агентства. Данное решение WADA останется в силе до дисциплинарного разбирательства.
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, в свою очередь, заявил, что решение WADA выглядит предсказуемым.
"Это было предсказуемо, и мы к этому готовились. Московскую антидопинговую лабораторию передали в ведение МГУ, при этом все находится, по сути, в старом здании. К сожалению, в самом начале у нас первые проблемы были с физическими пробами, а вторые – с электронной базой данных", – рассказал он РИА Новости.
Ганус отметил отработанную логистику РУСАДА. По его словам, пробы сейчас направляются в иностранные лаборатории.
Исполком WADA отстранил РФ от участия в международных соревнованиях в начале декабря. Также Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.
На чемпионаты мира допустят только чистых спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Посещать международные спортивные мероприятия также запрещено российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
Ранее Владимир Путин заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным и не распространяться на невиновных спортсменов. При этом президент отметил, что российских спортсменов наказывают второй раз за один и тот же эпизод.
Путин назвал решение WADA несправедливым
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