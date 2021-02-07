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Спорт

18:57

Игрок сборной России по футболу Головин оформил хет-трик в матче чемпионата Франции

спорт

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma

Игрок сборной России по футболу Александр Головин забил три мяча в матче чемпионата Франции между "Нимом" и "Монако". Об этом сообщает ТАСС.

Российский игрок впервые с начала 2021 вышел в стартовом составе своей команды и отличился уже на третьей минуте матча. Головин также забил на 12 и 62 минуте встречи. К хет-трику полузащитник добавил голевую передачу на Кевина Фолланда.

"Монако", за которое выступает российский футболист, выиграла матч со счетом 3:4. Головин впервые в карьере забил три гола за игру.

В конце января ярко себя проявил другой полузащитник сборной России. Алексей Миранчук отличился победным голом за итальянскую "Аталанту" в ворота римского "Лацио" в матче Кубка Италии.

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