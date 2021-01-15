Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

14:44

Сборная РФ по футболу проведет первый домашний матч в отборочном турнире ЧМ в Сочи

спорт

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Первый матч сборной России по футболу в 2021 году состоится на стадионе "Фишт" в Сочи. Отечественная команда сыграет против команды Словении, сообщается на странице Российского футбольного союза в Twitter.

Игра пройдет 27 марта в 17:00 по московскому времени. Уточняется, что матч будет проведен в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу сыграет в европейской квалификации чемпионата мира 2022 года с командами из Хорватии и Словакии. Жеребьевка прошла в штаб-квартире UEFA в Цюрихе.

Сборная России попала в группу H, в которую в том числе входят команды из Словении, с Кипра и Мальты. Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию чемпионата мира.

Стало известно расписание матчей российской сборной в отборочном турнире к ЧМ-2022

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать