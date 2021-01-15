Сборная РФ по футболу проведет первый домашний матч в отборочном турнире ЧМ в Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Первый матч сборной России по футболу в 2021 году состоится на стадионе "Фишт" в Сочи. Отечественная команда сыграет против команды Словении, сообщается на странице Российского футбольного союза в Twitter.

Игра пройдет 27 марта в 17:00 по московскому времени. Уточняется, что матч будет проведен в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу сыграет в европейской квалификации чемпионата мира 2022 года с командами из Хорватии и Словакии. Жеребьевка прошла в штаб-квартире UEFA в Цюрихе.

Сборная России попала в группу H, в которую в том числе входят команды из Словении, с Кипра и Мальты. Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию чемпионата мира.

