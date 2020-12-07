Сборная России по футболу узнала соперников по квалификации ЧМ-2022

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сборная России по футболу сыграет в европейской квалификации чемпионата мира 2022 года с командами из Хорватии и Словакии. Жеребьевка прошла в штаб-квартире UEFA в Цюрихе.
Сборная России попала в группу H, в которую в том числе входят команды из Словении, с Кипра и Мальты. Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию чемпионата мира.
Занявшие вторые места и лучшие среди победителей групп нынешнего розыгрыша Лиги наций, не обеспечившие себе выход ранее, разыграют три путевки. Среди этих 12 команд будет проведено три мини-турнира на выбывание. Победитель каждого из них выйдет в финальную стадию чемпионата мира.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 2022 году на восьми стадионах в семи городах Катара. Матчи группового турнира пройдут в период с 21 ноября по 2 декабря 2022 года. С 3 по 6 декабря состоятся встречи 1/8 финала, четвертьфиналы пройдут с 9 по 10 декабря, с 13 по 14 декабря – полуфиналы. Команды поборются за третье место 17 декабря, а финал запланирован на 18 декабря.
Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА проиграли "Вольфсбергу" в Лиге Европы. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 22-й минуте забил Дарио Визингер. В активе ЦСКА осталось три очка. Таким образом, команда Виктора Гончаренко не поднимется выше третьего места в группе.
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